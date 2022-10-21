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عربي-دولي
جونسون يعتزم خوض انتخابات حزب المحافظين
Lebanon 24
21-10-2022
|
17:10
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في إشارة للانتخابات المزمعة على قيادة حزب المحافظين بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء وزعيمة الحزب ليز تراس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه "جاهز لها".
ووفقاً لأحد حلفائه، قال جونسون إنه سيعود إلى بريطانيا من عطلته التي يقضيها بمنطقة الكاريبي، لمحاولة القيام بعودة استثنائية لرئاسة الوزراء.
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ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء عن وزير التجارة جيمس دادريدج قوله إن "الرجل الذي أطاح به مجلس وزرائه قبل ستة أسابيع فقط، قد أبلغه قائلا سوف نقوم بذلك".
وقال النائب بحزب المحافظين إن "جونسون سيصل يوم السبت وسيخوض التحدّي، ليحل محل ليز تراس كزعيم للمحافظين".
وذكر جيمس أنا "على اتصال بالرئيس عبر الواتس آب. لقد تحدثت عنه قبل أن يعلن هو بنفسه وأوضح أنه يعتزم العودة".
وذكر جونسون: "أنا في طريق عودتي دادرز. سوف نقوم بذلك. وأنا جاهز لذلك".
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