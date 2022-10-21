22
o
بيروت
25
o
طرابلس
12
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن: أرغبُ في ولاية جديدة ولم أتّخذ القرار رسمياً
Lebanon 24
21-10-2022
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيبلغ عامه الثمانين في تشرين الثاني أنه "ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024"، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.
ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة "ام اس ان بي سي"، قال: "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".
Advertisement
وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة. وقال: "زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة أميركيّة عاجلة إلى لبنان.. ماذا طُلب من السياسيين؟
Lebanon 24
رسالة أميركيّة عاجلة إلى لبنان.. ماذا طُلب من السياسيين؟
04:05 | 2022-10-21
21/10/2022 04:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
01:00 | 2022-10-21
21/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ
Lebanon 24
حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ
06:50 | 2022-10-21
21/10/2022 06:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 08:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل سيدعم "الحزب" لهذا الهدف... وهل يسير جنبلاط بالتسويّة؟
Lebanon 24
باسيل سيدعم "الحزب" لهذا الهدف... وهل يسير جنبلاط بالتسويّة؟
04:00 | 2022-10-21
21/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:30 | 2022-10-22
من سيخلف تراس.. 3 مرشحين يتقدمون
00:00 | 2022-10-22
برسالة إلى الأمم المتحدة.. الأوروبيون يطالبون بتحقيق "محايد" بشأن مسيّرات إيران بأوكرانيا
23:30 | 2022-10-21
ضربات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية في دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
23:00 | 2022-10-21
مظليون روس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية.. شاهدوا الفيديو
17:17 | 2022-10-21
جورجيا ميلوني رئيسة لوزراء إيطاليا في سابقة تاريخية
17:10 | 2022-10-21
جونسون يعتزم خوض انتخابات حزب المحافظين
فيديو
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
22/10/2022 07:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
22/10/2022 07:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
22/10/2022 07:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact