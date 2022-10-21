بايدن: أرغبُ في ولاية جديدة ولم أتّخذ القرار رسمياً

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيبلغ عامه الثمانين في تشرين الثاني أنه "ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024"، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة "ام اس ان بي سي"، قال: "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة. وقال: "زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه".