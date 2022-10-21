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عربي-دولي

ضربات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية في دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2022 | 23:30
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اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق أمس الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

 

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

 

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23.03 من مساء الجمعة 21-10-2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

 

وأضاف المصدر أن الخسائر قد اقتصرت على الماديات فقط.

 

 
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وقال المرصد السوري لحقوق الانسان  إن الغارات استهدفت محيط مطار دمشق ومنطقة الريف الغربي، مضيفاً أنها استهدفت فيما يبدو شحنة أسلحة إيرانية في دمشق.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

 

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في حزيران الماضي بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

 

كذلك استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

(سكاي نيوز)

 

المصدر: سكاي نيوز

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