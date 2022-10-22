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قراصنة ينجحون باختراق هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.. وهذا ما هددوا به

Lebanon 24
22-10-2022 | 01:30
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استطاعت مجموعة قراصنة من اختراق نظام البريد الإلكتروني الداخلي لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية وهددت بنشر معلوماتها.

 

وأمهلت المجموعة التي تدعى "بلاك ريوارد" النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين.

 

كما هددت بنشر وثائق من شأنها أن تؤثر على "المشروع النووي القذر لنظام الملالي"، بحسب البيان الذي أصدرته المجموعة.

 

ومع تواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين.

 

وأضاف أنه بحسب المعلومات التي تلقتها المعارضة، فقد تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

 

وأعربت منظمات إنسانية عن خشيتها من تعرض النشطاء الإيرانيين الذين قُبض عليهم خلال حملة قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني لخطر التعذيب أو حتى الموت خلف القضبان.

وتوفيت أميني عن 22 عاماً في أيلول الماضي بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي أشعل احتجاجات لا تزال مستمرة منذ أكثر من شهر.

(العربية)

 

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المصدر: العربية
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