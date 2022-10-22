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عربي-دولي

كييف تحقق "نتائج جيدة" بخيرسون.. ومينسك تستبعد دخولها الحرب

Lebanon 24
22-10-2022 | 02:00
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أشاد الرئيس الأوكراني مساء الجمعة ب"النتائج الجيدة" التي يحققها جيش بلاده في مواجهة القوات الروسية في منطقة خيرسون (جنوب)، حيث أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على عشرات البلدات واستولت على أسلحة روسية.
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وقال زيلينسكي في مقطع مصور: "شكراً أيضاً لجنود لواء المشاة الستين الذي تحقق وحداته نتائج جيدة في منطقة خيرسون"، معلناً الاستيلاء على أكثر من 30 عربة مصفحة وألف مقذوف للدبابات وثلاث قطع مدفعية.

في سياق آخر، اتهم زيلينسكي روسيا بـ"تعمد" تأخير عبور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية والتي تشكل إمداداً حيوياً للعديد من دول إفريقيا وآسيا.

وقال زيلينسكي إن "أكثر من 150 سفينة لا تزال تنتظر الوفاء بالموجبات الواردة في العقود لشحن منتجاتنا الزراعية. إنه انتظار مصطنع سببه الوحيد أن روسيا تتعمد تأخير عبور السفن".

وأوضح أن الصين ومصر وبنغلادش وإندونيسيا والعراق ولبنان ودول المغرب الغربي هي بين البلدان التي تتأثر بهذا التأخير الذي يطاول "نحو ثلاثة ملايين طن من الأغذية".

بعثة مراقبة دولية إلى سد كاخوفكا
في سياق منفصل، طالبت أوكرانيا الجمعة بإرسال بعثة مراقبة دولية الى سد كاخوفكا في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، وذلك إثر اتهام كييف لموسكو بتفخيخ السد.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال خلال اجتماع للحكومة: "ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى الى تنظيم بعثة مراقبة دولية الى كاخوفكا. يجب أن يصل خبراء دوليون فوراً إلى الموقع، وكذلك طاقم أوكراني".

وأكد أن احتمال انفجار السد التابع لمحطة كهرومائية لتوليد الكهرباء "قد يخلف آلاف الضحايا ويتسبب بإغراق عشرات القرى".

من جانبها، نفت السلطات الروسية في خيرسون أي تفخيخ للسد، منددة بـ"أكاذيب" تسوقها كييف.
 
(العربية)
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