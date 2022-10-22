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بلينكن: لا إحياء وشيكاً للاتفاق النووي

Lebanon 24
22-10-2022 | 02:30
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قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني.

لكن استدرك قائلاً إن واشنطن لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015، لأن طهران تُقحم قضايا دخيلة على المفاوضات.
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في سياق آخر، قال بلينكن في مؤتمر صحافي إنه لا يرى أدلة على أن روسيا مهتمة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً أن موسكو تدفع، بدلاً من ذلك، في الاتجاه المعاكس.

وأضاف بلينكن أن واشنطن ستنظر في جميع الوسائل لتعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة.
 
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