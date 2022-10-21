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الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يعيّن رئيساً للوزراء

Lebanon 24
21-10-2022 | 17:30
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عيّن الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية سبتمبر، المحامي أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا البالغ 64 عاماً، رئيساً للوزراء الجمعة.

وجاء في مرسوم تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي أنه تم "تعيين أبولينير يواكيم كيلييم دي تيمبيلا رئيساً للوزراء".
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ويرأس كييليم دي تيمبيلا مركز البحوث الدولية والاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية. وهو حائز على دكتوراه في القانون، وتدرب في نيس حيث درّس أيضاً. وهو مؤلف الكثير من الكتب منها "توماس سانكارا والثورة في بوركينا فاسو - تجربة تنمية متمحورة حول الذات".
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