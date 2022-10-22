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عربي-دولي

اليابان وأستراليا توقعان اتفاقاً للتعاون الأمني والعسكري

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:00
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وقعت أستراليا واليابان السبت اتفاقا أمنياً يقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

ووقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيز الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاماً عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.
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