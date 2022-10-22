اليابان وأستراليا توقعان اتفاقاً للتعاون الأمني والعسكري

وقعت أستراليا واليابان السبت اتفاقا أمنياً يقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.



ووقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيز الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاماً عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.

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