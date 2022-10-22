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عربي-دولي

الاستخبارات البريطانية: روسيا تعزز نقاط العبور فوق دنيبرو

Lebanon 24
22-10-2022 | 03:09
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قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية، يوم السبت، إن القوات الروسية تواصل تعزيز نقاط العبور فوق نهر دنيبرو.

ويمتد نهر دنيبرو على طول 2290 كيلومترا، فهو ينبع في روسيا ويعبر بيلاروسيا قبل أن يجتاز أكثر من ألف كيلومتر في أوكرانيا ليصب أخيرا في البحر الأسود، وهو "شريان حياة" لأوكرانيا، حيث يؤمّن 10 في المئة من توليد الكهرباء في البلد.
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كما تكمن أهمية النهر في الجسور الثلاثين التي تعبر "هذا الشريان بالغ الأهمية" لتوحد بين الشرق حيث الموارد المعدنية في البلد والغرب، فاقتصاد أوكرانيا برمته يتوقف على حركة النقل بين ضفتي دنيبرو.
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