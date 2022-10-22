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عربي-دولي

الرئيس الصيني يوجه رسالة للشعب في ختام مؤتمر الحزب الشيوعي

Lebanon 24
22-10-2022 | 03:13
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

ودعا بينغ في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها على المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز".
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وقال بينغ: "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

ويعد المؤتمر، الذي ينظم كل 5 سنوات، الأول للحزب بعد الذكرى المئوية لتأسيسه التي حلت العام الماضي 2021، وله أهمية كبيرة في الصين باعتباره "غرفة عمليات" تتخذ فيها القرارات وترسم السياسات والخطوط العريضة الخاصة بالحزب والبلاد فيما يتعلق بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

كذلك يعتبر المؤتمر، أهم وأكبر حدث سياسي على المستويين الحزبي والجمهوري، حيث تحمل نتائجه أهمية كبرى ليس بالنسبة لسياسات بكين داخليا وخارجيا فقط، بل أيضا بالنسبة لصانعي السياسات في جميع دول العالم، في ظل استمرار الصعود المتنامي لبكين على الساحة الدولية.
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