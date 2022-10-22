زلزال قوته 5.5 درجة يهز سيشوان بالصين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز منطقة سيشوان الصينية اليوم السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.



وكان زلزال ضخم تخطى 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب الصين الشهر الماضي، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة توثق لحظة وقوعه.

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