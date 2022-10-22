إنذارات بغارات جوية محتملة في جميع مناطق أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، إن الإنذارات دوت في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيراً من غارات جوية محتملة.



وجاء في منشور لموقع Strana في تليجرام وأوردته وكالة "ريا نوفوستي": "أوكرانيا الآن مهددة بضربة صاروخية. دوت الإنذارات لتنبيه السكان بغارات جوية محتملة في جميع المناطق".

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