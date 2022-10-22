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عربي-دولي

إنذارات بغارات جوية محتملة في جميع مناطق أوكرانيا

Lebanon 24
22-10-2022 | 03:21
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قالت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، إن الإنذارات دوت في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيراً من غارات جوية محتملة.

وجاء في منشور لموقع Strana في تليجرام وأوردته وكالة "ريا نوفوستي": "أوكرانيا الآن مهددة بضربة صاروخية. دوت الإنذارات لتنبيه السكان بغارات جوية محتملة في جميع المناطق".
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