Advertisement

عربي-دولي

قنابل نووية مُخزّنة في دولة قريبة من لبنان.. تقريرٌ يكشف التفاصيل

Lebanon 24
22-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1002944-638020316804659540.jpg
Doc-P-1002944-638020316804659540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في العام 2019، أصدرت هيئة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وثيقة أكدت، على ما يبدو، شيئاً مشتبهاً فيه لفترة طويلة، ويرتبط بتخزين الأسلحة النووية الأميركية في قواعد جوية في العديد من الدول الأوروبية.
Advertisement
 
وبحسب بيان حقائق من مركز الحد من التسلح وعدم الانتشار، فإنّ وجود الأسلحة التي أقرّتها اتفاقية خلال الحرب الباردة في الستينيات، يهدف إلى ردع الاتحاد السوفييتي وإقناع الدول المعنية بأنّ بدء برامج الأسلحة النووية الخاصة بها لم يكن ضرورياً.

من ضمن هذه الأسلحة القنبلة B61، وهي عبارة عن قنبلة جاذبية نووية حرارية استراتيجية وتكتيكية منخفضة القوة إلى متوسطة القوة، وتتميز بتصميم انفجار داخلي إشعاعي على مرحلتين.
 
ويمكن نشر تلك القانبل على مجموعة من الطائرات مثل F-15E وF-16 وTornado، كما أنه يمكن إطلاقها بسرعات تصل إلى Mach 2 وإسقاطها حتى 50 قدماً، حيث تتميز بتأخير 31 ثانية للسماح لطائرة التسليم بالهرب من محيط الانفجار.
 
ونشر موقع "العربي الجديد" رسماً بياناً يكشف عن المناطق التي تخزن فيها القنابل النووية الأميركية ضمن أوروبا.
ووفقاً للرسم، فإن قنابل الجاذبية النووية "B61" تخزّن في:
1- بوشل - ألمانيا
2- فولكل - هولندا
3- كلاين بروغل - بلجيكا
4- غيدي - إيطاليا
5- أفيانو - إيطاليا
كذلك، فقد تبين أن تلك القنابل النووية الأميركية تخزّن في تركيا أيضاً وتحديداً في منطقة إنجرليك التي تتضمن قاعدة جوية تستخدم من قبل القوات التركية والأميركية في إطار اتفاقية التعاون العسكري والاقتصادي بين الدولتين.
 
(العربي الجديد - الخليج أونلاين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-10-22
12:00 | 2022-10-22
11:30 | 2022-10-22
11:17 | 2022-10-22
11:00 | 2022-10-22
10:30 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website