"صواريخ وذخائر موجّهة".. مسؤول إيراني يكشف ما تفعله بلاده "عسكرياً"

أكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني أنّ إيران تعتبر اليوم من الدول الحائزة على تكنولوجيا صنع أنواع الذخائر الموجهة والصواريخ النقطوية (دقيقة الاصابة)، مشيراً إلى أنها "بلد قوي ومقتدر على الساحة العالمية وان استمرار وتطوير هذه التقنيات هي من الخطط الرئيسية لوزارة الدفاع في طهران".

ولدى تفقده معرض المنتجات العسكرية والذخائر الموجهة، قال آشتياني ان التقدم العسكري والدفاعي يدل على وجود تطور علمي ومعرفي، معتبراً أن "صنع الذخائر والصواريخ الموجهة هو ذروة التطور والتعاون بين المؤسسات في الاستفادة من الشركات المعرفية التي تمتلك الخبرات".وشدد آشتياني على أن "تقدم الصناعات الدفاعية في إيران بمجال اعداد القوة والردع كان مؤثراً جداً خلال العقدين الاخيرين رغم اشتداد الحظر الظالم"، وأضاف: "هذا ما وضع ايران ضمن الدول القليلة المتقدمة في المجال الدفاعي والعسكري".واكد العميد آشتياني ان "ايران اليوم باتت قادرة على صنع منظومات ومعدات تفقدُ الاعداء الجرأة على مهاجمة ايران"، وتابع: "اليوم، باتت ايران قادرة بسهولة على انتاج صواريخ بمدى تحتاجه البلاد كما اننا ننتج اليوم اكثر منظومات الدفاع الصاروخي تطوراً كدرع دفاعي للبلاد والذي سيجعل الأعداء يندمون حتى من التفكير في شن اعتداء".وأكّد وزير الدفاع أنّ مسار تطوير القدرات وخاصة في مجال الصواريخ يتواصل بقوة تماماً كباقي مجالات الصناعات الدفاعية.