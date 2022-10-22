26
o
بيروت
30
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"صواريخ وذخائر موجّهة".. مسؤول إيراني يكشف ما تفعله بلاده "عسكرياً"
Lebanon 24
22-10-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني أنّ إيران تعتبر اليوم من الدول الحائزة على تكنولوجيا صنع أنواع الذخائر الموجهة والصواريخ النقطوية (دقيقة الاصابة)، مشيراً إلى أنها "بلد قوي ومقتدر على الساحة العالمية وان استمرار وتطوير هذه التقنيات هي من الخطط الرئيسية لوزارة الدفاع في طهران".
Advertisement
ولدى تفقده معرض المنتجات العسكرية والذخائر الموجهة، قال آشتياني ان التقدم العسكري والدفاعي يدل على وجود تطور علمي ومعرفي، معتبراً أن "صنع الذخائر والصواريخ الموجهة هو ذروة التطور والتعاون بين المؤسسات في الاستفادة من الشركات المعرفية التي تمتلك الخبرات".
وشدد آشتياني على أن "تقدم الصناعات الدفاعية في إيران بمجال اعداد القوة والردع كان مؤثراً جداً خلال العقدين الاخيرين رغم اشتداد الحظر الظالم"، وأضاف: "هذا ما وضع ايران ضمن الدول القليلة المتقدمة في المجال الدفاعي والعسكري".
واكد العميد آشتياني ان "ايران اليوم باتت قادرة على صنع منظومات ومعدات تفقدُ الاعداء الجرأة على مهاجمة ايران"، وتابع: "اليوم، باتت ايران قادرة بسهولة على انتاج صواريخ بمدى تحتاجه البلاد كما اننا ننتج اليوم اكثر منظومات الدفاع الصاروخي تطوراً كدرع دفاعي للبلاد والذي سيجعل الأعداء يندمون حتى من التفكير في شن اعتداء".
وأكّد وزير الدفاع أنّ مسار تطوير القدرات وخاصة في مجال الصواريخ يتواصل بقوة تماماً كباقي مجالات الصناعات الدفاعية.
(وكالة أنباء فارس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت" آخر العهد وما بعده... الله يستر
Lebanon 24
"مفاجآت" آخر العهد وما بعده... الله يستر
02:00 | 2022-10-22
22/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تُكشف عن عودة مُسلحين إلى لبنان.. معلومات تفضحُ ما تشهده الحُدود
Lebanon 24
خفايا تُكشف عن عودة مُسلحين إلى لبنان.. معلومات تفضحُ ما تشهده الحُدود
04:30 | 2022-10-22
22/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-21
21/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
02:11 | 2022-10-22
22/10/2022 02:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-21
21/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:15 | 2022-10-22
اضطرابات محتملة.. خبراء ينصحون بـ"مسارات طيران احتياطية" أثناء المونديال
09:14 | 2022-10-22
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:08 | 2022-10-22
الفاتيكان والصين يجددان اتفاقا تاريخيا لعامين إضافيين
09:02 | 2022-10-22
رسالة أميركيّة إلى إيران... ماذا كشف عبداللهيان؟
09:00 | 2022-10-22
فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة "زارا".. ما السبب؟
08:33 | 2022-10-22
جورجيا ميلوني... أوّل يمينية متطرفة تترأس حكومة إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (فيديو)
فيديو
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
22/10/2022 16:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
22/10/2022 16:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
22/10/2022 16:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact