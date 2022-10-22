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فلسطين تحذر من مخاطر تصاعد "التوسع الاستيطاني"

Lebanon 24
22-10-2022 | 10:30
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حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، من مخاطر تصاعد التوسع الاستيطاني في شرق القدس بهدف "تزوير الجغرافيا والتاريخ في المدينة بوسائل وحيل متعددة".
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالمنظمة، في بيان، إن "مشاريع البناء الاستيطاني وما يتصل بها من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، تمثل الأدوات الفعالة للسلطات الإسرائيلية التي تعمل على تكثيفها في الحجم والنوع".
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وذكر البيان أن ذلك يتم "من خلال المزيد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، تارة تحت ستار المنافع العامة، وتارة أخرى تحت ستار تطوير المدينة المحتلة وضواحيها بتزوير جغرافيتها تاريخها".
واعتبر أن خلف هذه المشروعات هدفٌ يتعلق بتعزيز الوجود الاستيطاني من خلال تطوير البنية التحتية وتسهل حياة المستوطنين وتنقلاتهم، وأضاف البيان: "هذه المشروعات تتصاعدُ عاماً بعد آخر لتفتح المجال لتحقيق قفزةً في أعداد المستوطنين".
 
 
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