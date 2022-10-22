بين روسيا وتركيا.. أمرٌ بارز "قيد البحث"

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر تركي قوله، اليوم السبت، إنّ تركيا وروسيا تعملان حالياً على تقييم كافة جوانب مشروع إنشاء مركز في تركيا لتوزيع الغاز الروسي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ "سبوتنيك" حول إنشاء مركز الغاز في تركيا: "العمل جار ويتطلب تقييمات بشأن تصميم المشروع والبناء والتسويق، وقد صدرت تعليمات من رئيسي البلدين للإدارات المعنية، والعملية تحت إشراف قادة البلدين".

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وأوضح المصدر أنه وحتى الآن "لم يتم تحديد الموقع الدقيق لمحور الغاز المحتمل في تركيا"، مشيراً إلى أن الجزء الأوروبي من تركيا "تراقيا"، يمكن أن يكون المكان المناسب لموقع المركز التركي لتوزيع الغاز الروسي، لافتاً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أشار إلى إمكانية أن يكون هذا المكان هو الأنسب لفكرة المشروع.

وقال: "من السابق لأوانه الحديث عن تكلفة محور الغاز في تركيا، حيث سيتم معرفة سعر المشروع بعد الاتفاق على جميع تفاصيله".