أوكرانيا استولت على 9 سفن روسيّة... وهذا مصيرها

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أفاد مكتب المدعي العام في أوكرانيا بتسليم تسع سفن روسية محتجزة إلى شركة أوكرانية.وجاء في بيان: "مكتب المدعي العام ضمن نقل تسع سفن روسية إلى شركة أوكرانية".ودخلت السفن موانئ أوكرانيا في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، ووفقا لمكتب المدعي العام، كانت السفن تنقل البضائع.وتقدر تكلفة السفن بأكثر من 14.7 مليون دولار.وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مرسوم فلاديمير زيلينسكي بشأن مصادرة ممتلكات وأصول روسيا على الأراضي الأوكرانية.من جهته قال الكرملين إن مصادرة الممتلكات واعتقال الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس تظهر انهيار حرمة الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.