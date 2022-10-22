قتال مستعر شرقي أوكرانيا.. وخيرسون باتت "أم المعارك"

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أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا، الجمعة أنهم يعملون على تحويل مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا إلى "حصن" فيما تواصل روسيا إجلاء السكان منها بمواجهة تقدم قوات كييف.واتهم نائب مسؤول منطقة خيرسون الذي عينته روسيا كيريل ستريموسوف، الجمعة، القوات الأوكرانية بقتل 4 أشخاص بقصف جسر أنتونوفسكي على نهر دنيبرو، الذي يستخدم لعمليات الإجلاء.وأضاف على تلغرام أن "مدينة خيرسون، مثل حصن، تعد دفاعاتها".من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني عن إسقاط مروحية عسكرية هجومية روسية من طراز (K52) في ضواحي خيرسون.وفي السياق، بث التلفزيون الروسي صورا لسيارة متضررة وازدحام مروري للمركبات التي تنتظر عبور النهر.وسرعان ما نفى الجيش الأوكراني استهداف المدنيين، وقالت المتحدثة باسم ناتاليا غومينيوك: "نحن لا نقصف البنى التحتية الأساسية، ولا نقصف البلدات المسالمة والسكان المحليين".وحضت القوات الموالية لروسيا المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، بينما تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في منطقة خيرسون التي ضمتها موسكو مؤخرًا.وتخطط الإدارة الموالية لروسيا لإجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص في غضون أيام قليلة.