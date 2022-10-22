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عربي-دولي

ظهور إصابات جديدة بـ"H1N1".. هل عاد فيروس "إنفلونزا الخنازير"؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 08:08
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خلال الأسابيع الماضية، تحدث خليجيون بصوت عال على مواقع التواصل الاجتماعي عن مرض معد قديم بات ينتشر مجددا على نطاق واسع: إنفلونزا الخنازير.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إن أعراض إنفلونزا قوية تصيبهم، مع ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم لا تنخفض بسهولة، مقارنة بالأعراض الاعتيادية لنزلات البرد في هذا الوقت من السنة.
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وأشاروا إلى أن هذه الأعراض "لا تعتبر اعتيادية" لمرض الإنفلونزا الموسمية، لكن الخبراء يقولون عكس ذلك ويؤكدون أن الأعراض طبيعية، ولا يوجد ما يستدعي القلق.

ويوضح مغردون أن كثير من هذه الإصابات جاءت بعد عودة الطلبة للمدارس، لافتين إلى أن الأعراض أكثر حدة من تلك التي تصيب الإنسان أثناء تعرضه لفيروسات الإنفلونزا الموسمية.

في الكويت، أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر صحية يوم 20 تشرين الاول، عن انتشار "فيروس إنفلونزا الخنازير" مع "مئات المراجعين للمستشفيات والمراكز"، حيث أشارت إلى أن معظم الحالات تتعافى.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية "زيادة ظهور الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي"، قائلة إن معظم الحالات "لم تستدعِ الدخول إلى المستشفى وضمن المعدلات السنوية المتوقعة".

وفي الإمارات، قال مركز أبوظبي للصحة العالمية أن مستوى الإنفلونزا الموسمية والحالات خلال هذا الموسم يعتبر ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة مع السنوات التي سبقت جائحة كوفيد-19.

لكن المركز المسؤول عن القطاع الصحي في الإمارة الخليجية لم يتطرق في البيان المنشور بوكالة أنباء الإمارات (وام) يوم 19 تشرين الاول إلى مصطلح إنفلونزا الخنازير. وجاء البيان عقب التغريدات التي اشتكت من أعراض أكثر حدة من المرض.

في هذا الإطار، يرى استشاري الباطنية والأمراض السارية عضو الجمعية الأميركية للأمراض المعدية، غانم الحجيلان، أن انتشار فيروس H1N1 أمر طبيعي ومتوقع.

وقال الطبيب الكويتي إن هذا الانتشار يأتي بعد عامين من الاحتياطات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 مما قلل من فرص انتشار فيروسات الإنفلونزا الموسمية خلال السنتين الماضيتين.

لكن الحجيلان قال إن مسمى "إنفلونزا الخنازير" الذي ظهر عام 2009 انتهى وبات فيروس H1N1 من فيروسات الإنفلونزا الموسمية الاعتيادية.
 
 
(الحرة)

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