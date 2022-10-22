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رسالة أميركيّة إلى إيران... ماذا كشف عبداللهيان؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 09:02
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قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، إن "تصريحات الأميركيين تتناقض مع سلوكهم"، موضحا أن "طهران تلقت رسالة من واشنطن قبل 3 أيام"، بخصوص المفاوضات النووية.

وأضاف: "الأميركيون مستمرون في تبادل الرسائل معنا، لكنهم يحاولون إثارة القضايا التي حدثت في إيران خلال الأيام الماضية، إنهم يتطلعون لممارسة ضغوط سياسية ونفسية ويريدون تنازلات في المفاوضات".
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وأردف قائلا: "لن نتفاوض مع الجانب الأميركي لتقديم تنازلات، وسوف نتحرك في إطار منطقي واتفاق يحترم الخطوط الحمراء لإيران، لكن في نفس الوقت لن نغادر طاولة المفاوضات أبدا".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تعطي الأولوية فحسب إلى الاتفاق النووي، وإنما تستعجل لتحقيقه".

وتابع: "أكدنا على ضرورة إغلاق ملف اتهامات الوكالة ضدنا، ونحن لسنا مستعدين لعقد اتفاق لا ينهي ضغوط الوكالة السياسية ضدنا".
 
 
(روسيا اليوم)
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