الفاتيكان والصين يجددان اتفاقا تاريخيا لعامين إضافيين

جدد الفاتيكان والصين لمدة سنتين، اتفاقا تاريخيا أبرم العام 2018 حول المسألة الشائكة المتعلقة بتعيين الأساقفة الكاثوليك في الصين.

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وقال الفاتيكان في بيان له: "الكرسي الرسولي وجمهورية الصين الشعبية اتفقا بعد مشاورات وتقييمات مناسبة، على تجديد صلاحية الاتفاق المؤقت حول تعيين الأساقفة الموقع في 22 أيلول 2018، مدة سنتين".تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاتفاق أن جدد مرة أولى في عام 2020.