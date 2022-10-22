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عربي-دولي

الفاتيكان والصين يجددان اتفاقا تاريخيا لعامين إضافيين

Lebanon 24
22-10-2022 | 09:08
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جدد الفاتيكان والصين لمدة سنتين، اتفاقا تاريخيا أبرم العام 2018 حول المسألة الشائكة المتعلقة بتعيين الأساقفة الكاثوليك في الصين.
 
وقال الفاتيكان في بيان له: "الكرسي الرسولي وجمهورية الصين الشعبية اتفقا بعد مشاورات وتقييمات مناسبة، على تجديد صلاحية الاتفاق المؤقت حول تعيين الأساقفة الموقع في 22 أيلول 2018، مدة سنتين".
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تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاتفاق أن جدد مرة أولى في عام 2020.
 
(روسيا اليوم) 
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