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تظاهرة في باريس... ما هي مطالب المحتجين؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 09:30
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بدأ محتجون في العاصمة الفرنسية باريس، بالتوافد إلى ساحة دانفير روشرو، حيث سينطلق موكب التظاهرة.

وتتركز مطالب المحتجين على ضرورة إخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي ومن الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المحتجون بوقف مدّ كييف بالسلاح، والاستثمار في السبل الدبلوماسية.
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وكان حزب "الباتريوت" قد دعا إلى وقفة احتجاجية بهدف هذه المطالب.
 
 
(روسيا اليوم)
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