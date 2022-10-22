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رئيسة وزراء إيطاليا تؤدي اليمين الدستورية

Lebanon 24
22-10-2022 | 11:17
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 أدت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، جورجا ميلوني، اليمين الدستورية كأول رئيس وزراء يميني في البلاد.

وأدت ميلوني اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي، لتصبح أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، حيث أنها أعلنت حكومتها مساء الجمعة.
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وكان حزب "إخوان إيطاليا" من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.

ومن بين حلفائها في التحالف رابطة ماتيو سالفيني اليمينية وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
المصدر: سبوتنيك
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