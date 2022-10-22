رصاصة إسرائيلية تصيب فلسطينياً في رأسه... وتقتله

Advertisement

استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية إصابته في الرأس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "محاولة تنفيذ عملية دهس على معبر إلياهو على خط التماس (عند الجدار الفاصل قرب قلقيلية)، حيث حاولت سيارة لمقيمين غير شرعيين الدخول إلى إسرائيل، واحتجزتهم القوة على الفور".وأضافت أن السيارة سارعت باتجاه القوة الإسرائيلية التي أطلقت النار تجاهها، قبل أن تفر السيارة هاربة.وتابعت القناة أن قوة إسرائيلية تقوم بمطاردة السيارة، وأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة ولم يكن بحاجة للعلاج.من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية".وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "شابا مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً".وأضافت أن مرافقي المصاب "أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية".