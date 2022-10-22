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عربي-دولي

رصاصة إسرائيلية تصيب فلسطينياً في رأسه... وتقتله

Lebanon 24
22-10-2022 | 11:30
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استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية إصابته في الرأس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "محاولة تنفيذ عملية دهس على معبر إلياهو على خط التماس (عند الجدار الفاصل قرب قلقيلية)، حيث حاولت سيارة لمقيمين غير شرعيين الدخول إلى إسرائيل، واحتجزتهم القوة على الفور".
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وأضافت أن السيارة سارعت باتجاه القوة الإسرائيلية التي أطلقت النار تجاهها، قبل أن تفر السيارة هاربة.

وتابعت القناة أن قوة إسرائيلية تقوم بمطاردة السيارة، وأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة ولم يكن بحاجة للعلاج.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "شابا مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً".

وأضافت أن مرافقي المصاب "أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية".
 
وعادت وزارة الصحّة وأعلنت "استشهاد الشاب رابي عرفة متأثراُ برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية".
المصدر: سبوتنيك
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