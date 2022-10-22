الصدام المباشر مع روسيا.. هذا ما شدد عليه شولتس

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اعتبر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية والقائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ديفيد بتريوس، أن مشاركة فرقة "متعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة وليس الناتو نفسه في الصراع في أوكرانيا، أمر غير مستبعد.وقال بتريوس إن "الولايات المتحدة والدول الأخرى قد ترد بطريقة أو بأخرى، ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، عندما سئل عما إذا كان يخشى تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية: "لا أعتقد أنه سيحدث، لكن يجب ألا نغفل عن الخطر"، مشدداً على أنه "في مثل هذا الوضع الخطير، فإن أي خطوة غير مبالية أمر غير وارد. لا يمكن أن تؤدي إلى صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".تجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة السبع لم تقترح في 11 تشرين الأول، خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقاً لتقارير إعلامية غربية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".