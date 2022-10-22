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عربي-دولي

60 دبابة قديمة بريطانية ستصل إلى قاعدة الناتو في ألمانيا

Lebanon 24
22-10-2022 | 12:30
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ذكرت صحيفة "التلغراف"، أن وزارة الدفاع البريطانية سترسل حوالي 60 دبابة قديمة إلى قاعدة الناتو في ألمانيا لإجراء تدريبات.

وجاء في الصحيفة أن "القوات البريطانية تستعد لإرسال نحو 60 دبابة تشالنجر 2، للتدريبات والعمليات في أوروبا في قاعدة حلف شمال الأطلسي في سينيلاغر بألمانيا"، مشيرة إلى أن  الذخيرة والمعدات مخزنة في هذه القاعدة في حالة "استدعاء الناتو للتدخل في شرق أوروبا".
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كما أضافت الصحيفة أن هناك أيضاً مناقشة تجري حول زيادة كمية الذخيرة والإمدادات في القاعدة لتسهيل اللوجستيات إذا تم التنازع على القناة في بريطانيا.

من جهته قال الكولونيل تيم هيل، الذي يدير القاعدة، للصحيفة: "نحن نتحدث عن التدريب وحيازة المعدات في قارة أوروبا.. الهدف هو إبراز القدرة العسكرية للمملكة المتحدة.. إن الجيش البريطاني جاد للغاية بشأن تخزين مخزون الحرب والحفاظ عليه في قارة أوروبا".

وأضاف الكولونيل هيل أن القاعدة في موقع استراتيجي في ألمانيا لأن "أي شرق أبعد يمكن أن نقاتل فيه.. فالتواجد هنا في ألمانيا هو مفتاح لذلك".
المصدر: روسيا اليوم
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