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صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "إن لم يتمكن البرلمان من تمرير تعديل دستوري يشمل القانون المتعلق بالحجاب، فلنذهب إلى استفتاء شعبي لتمريره".وأضاف أردوغان: "أول مرة أتحدث عن هذا الأمر... إن لم يتم تمرير المشروع بالبرلمان، فلنذهب للشعب، وليقل هو كلمته في استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية المقترحة".وقال خلال كلمة في تجمع جماهيري بمدينة مالاتيا جنوب شرقي تركيا، بأن "المعارضة التركية كانت تنتقدنا في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية بأننا على الحياد ولسنا طرفا"، مشيراً إلى أن "كل العالم كان يقدر دور تركيا في الوساطة بين الطرفين الروسي والأوكراني".وأكد الرئيس التركي أنه لا توجد الآن لا توجد أية مشكلة في موضوع الغاز بالبلاد، مشيرا في السياق إلى أن اسطنبول ستكون مركزا دولي لتوزيع الغاز، رغم أن هناك أزمة عالمية في الطاقة.