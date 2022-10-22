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عربي-دولي

الكرملين على ثقة بالانتصار: روسيا لم تهزم أبداً!

Lebanon 24
22-10-2022 | 14:30
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أعرب النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيرينكو، عن ثقته التامة بانتصار روسيا في الحرب المعلوماتية والنفسية والاقتصادية التي شنتها ضدها بلدان الناتو مجتمعة.

وقال كيرينكو: "سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب الساخنة والاقتصادية والنفسية والمعلوماتية التي تشن ضدنا"، مشدداً على أن روسيا لم تهزم أبداً في حروبها.
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كما أكد أن دول الناتو تشن حرباً مفتوحة ضد روسيا للقضاء عليها كدولة حرة وذات سيادة.
المصدر: روسيا اليوم
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