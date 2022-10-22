الكرملين على ثقة بالانتصار: روسيا لم تهزم أبداً!

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أعرب النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيرينكو، عن ثقته التامة بانتصار روسيا في الحرب المعلوماتية والنفسية والاقتصادية التي شنتها ضدها بلدان الناتو مجتمعة.وقال كيرينكو: "سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب الساخنة والاقتصادية والنفسية والمعلوماتية التي تشن ضدنا"، مشدداً على أن روسيا لم تهزم أبداً في حروبها.كما أكد أن دول الناتو تشن حرباً مفتوحة ضد روسيا للقضاء عليها كدولة حرة وذات سيادة.