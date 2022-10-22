سوريا.. مُسيّرة تقصف بالصواريخ قاعدة أميركية في دير الزور

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قالت وسائل إعلام سورية إن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مساء اليوم السبت بعدة صواريخ مقر القاعدة الأميركية في حقل العمر بريف دير الزور شرق سوريا.وأضافت المصادر ذاتها أنه تم سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية وسط تحليق للمسيرات.وفي التاسع من كانون الثاني الماضي، تعرضت القاعدة ذاتها إلى قصف بالقذائف، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.وقبلها بأيام، وتحديداً في الخامس من كانون الثاني الماضي، تعرض حقل العمر لقصف بالصواريخ من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام في دير الزور، قامت على إثرها المدفعية التابعة للتحالف الدولي -الذي تقوده الولايات المتحدة- بالرد على مصدر الصواريخ.يشار إلى أن محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق تعتبر طريق إمداد إستراتيجي لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم النظام.كذلك، تتمركز القوات الأميركية في دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال ينشط على مستوى محدود في العراق وسوريا.