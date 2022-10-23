Advertisement

عربي-دولي

تعذيب وحشيّ... أوكرانيات عائدات من الاعتقال: "عاملونا كالحيوانات"

Lebanon 24
23-10-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1003172-638021051400771403.jpg
Doc-P-1003172-638021051400771403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد عدد من النساء الأوكرانيات، اللواتي كن محتجزات لدى روسيا وعدن لبلادهن، في صفقات تبادل للأسرى، بتعرضهن للتعذيب الوحشي على أيدي الروس.

وقالت بعض هؤلاء النساء الأوكرانيات إنهن تعرضهن لسوء المعاملة والتعذيب الوحشي من قبل الخاطفين الروس - بما في ذلك الصدمات الكهربائية والحرق والضرب، وفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
Advertisement

وكانت كاترينا أندريوشا واحدة من الأمهات المحظوظات بعد أن عادت فلذة كبدها من الأسر، حيث اختطفت القوات الروسية ابنتها فيكتوريا من منزلها بقرية ستاري بيكوف، يوم 25 مارس، بعد أن عثروا على رسائل نصية على هاتفها بشأن التحركات الروسية في المنطقة. 

وبحسب فيكتوريا، فقد احتُجزت في قبو منزل محلي طوال الليل، ثم انتقلت إلى روسيا خلال اليوم التالي، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

كانت الشبكة الأميركية التقت بالأم كاترينا بعد أسبوع من احتجاز ابنتها في روسيا، حيث كانت تقف خارج منزلها في حالة ذهول، وهي تستعرض صور ابنتها التي تعمل مدرسة رياضيات.

وعقب الإفراج عنها في صفقة تبادل أسرى مؤخرا، كشفت فيكتوريا أن القوات الروسية اتهمتها بالتجسس، وتعرضت للضرب خلال استجواب مبكر في معسكر روسي.

كما أفادت بتعرضها لصدمات كهربائية والضرب بالعصي والأيدي والأرجل. مشيرة إلى أنها كانت هيأت نفسها لهذا الاحتمال.

وقالت المعلمة فيكتوريا إن هذا يمكن أن يحدث في أي لحظة، حيث "كان هناك رعب (..) وكان الروس يخبروننا أنه يمكننا أن نفعل ما نريده معكم".

ومن المعسكر، نُقلت فيكتوريا إلى سجن كورسك حيث بقيت هناك لستة أشهر.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية الإفراج عن 55 أسير حرب، مقابل إطلاق روسيا سراح 215 أسيرا، في أضخم عملية تبادل للأسرى بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، شملت خصوصا عشرة أجانب حاربوا مع القوات الأوكرانية إضافة لقادة في الكتيبة المدافعة عن مصنع آزوفستال للصلب.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن من بين المفرج عنهم في تلك الصفقة سيدات حوامل، مؤكدا: "سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ كل الذين تأسرهم روسيا".

وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، تم سجن مئات المدنيين الأوكرانيين بشكل غير قانوني في روسيا، حيث يتم استخدامهم كورقة مساومة في مقايضة الأسرى.

وأجرت وكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية "أوكرينفورم" مقابلة مع إحدى النساء العائدات من الأسر وهي فتاة تدعى هانا، تبلغ من العمر 26 عاما، كانت قد خدمت في الفرقة 36 من البحرية.

كانت هانا في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، لكنها غادرت عندما بدأ الروس بقصفه. وقالت إنها أمضت ما يزيد قليلا عن ستة أشهر في الأسر، مضيفة: "لقد عاملونا مثل الحيوانات".

وينص القانون الدولي على وجوب معاملة المدنيين كأشخاص محميين ولا يمكن احتجازهم كأسرى حرب. ويعتبر نقل المدنيين الأوكرانيين قسرا إلى بلد آخر جريمة حرب.

وطبقا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر في يوليو، فإن "القانون الإنساني الدولي يحظر أيضا أخذ الرهائن، حيث إن احتجاز المدنيين بغرض استخدامهم في عمليات تبادل الأسرى في المستقبل سيشكل جريمة حرب".

وقالت هانا لوكالة الأنباء الأوكرانية: "لقد عذبوا الفتيات بالتيار الكهربائي وضربوهن بالمطارق، وهذا أخف شيء".

وأضافت: "أولئك الذين لديهم وشوم.. أرادوا قطع أيدينا، وقطع الوشم، وحرقنا بالماء المغلي.. لأننا تتحدث الأوكرانية". "الحرة" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-10-23
07:00 | 2022-10-23
06:59 | 2022-10-23
06:30 | 2022-10-23
06:00 | 2022-10-23
05:30 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website