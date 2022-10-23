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عربي-دولي

الرئيس الصيني يفوز بولاية رئاسية جديدة: العالم بحاجة إلى بلادنا

Lebanon 24
23-10-2022 | 00:25
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حصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الحاكم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته.

وجرى تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات، خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.
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وتعهد الرئيس الصيني في كلمة له بالعمل بعزم لمجابهة التحديات التي تواجه بلاده خلال المرحلة المقبلة.
 

وقال شي في تصريحات للصحفيين بقاعة الشعب الكبرى في بكين: "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهدا بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا"، معتبرا أن "العالم بحاجة إلى الصين".

كما عين شي جينبينغ مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وجرى أيضا انتخاب تشكيلة جديدة من المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، التي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذاً، والذين سيتخذون، في السنوات الخمس المقبلة، قرارات يصفها مراقبون بالهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكان قد اختتم يوم السبت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليديا كل خمس سنوات في بكين، إذ جرى انتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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