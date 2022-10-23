هل روسيا على وشك سحب قواتها من جزء آخر من أوكرانيا؟

مع استمرار السلطات الروسية في الإجلاء الجماعي للمدنيين من مدينة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا، يعتقد محللون دفاعيون أن حركة السكان تمهد الطريق لموسكو لسحب قواتها من جزء كبير من المنطقة.

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وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "من المتوقع إجلاء ما يصل إلى 60 ألف مدني في الأيام القليلة المقبلة من الجزء الغربي من منطقة خيرسون، على الجانب الأيمن من نهر دنيبرو، إلى الضفة الشرقية للنهر حيث طُلب من السكان السفر إلى مناطق أخرى تحتلها روسيا. وطُلب من السكان مغادرة خيرسون بعد أن حذرهم مسؤولون روسيون من أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. وشجبت أوكرانيا عمليات الإجلاء وشبهتها بالترحيل وطلبت من السكان عدم الامتثال. وادعى فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم المنطقة الذي عينته روسيا، أن الإخلاء كان ضروريًا لأن أوكرانيا كانت "تحشد القوات لهجوم واسع النطاق" وأن روسيا تريد حماية مواطنيها. في غضون ذلك، قال نائبه، كيريل ستريموسوف، على "تلغرام" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، "في المستقبل القريب جدًا، ستبدأ معركة خيرسون". وقال ستريموسوف الأربعاء "لا يمكننا أن نستبعد تعرض كل من خيرسون والضفة الغربية اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون للقصف". يوم الخميس، ادعى أن القوات الروسية صدت أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية "للاختراق في اتجاه خيرسون".

وتابعت الشبكة، "من جانبها، عارضت أوكرانيا تلك المقدمة لعمليات الإجلاء، قائلة إن روسيا كانت تحاول تخويف المدنيين وكانت تستخدم الإجلاء كـ "دعاية". ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق لقناة "سي إن بي سي" بشأن الوضع في خيرسون، في إشارة إلى أن الوضع العسكري في أوكرانيا حساس للغاية. يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لكلا الجانبين. ووصف الجنرال سيرغي سوروفكين، القائد المعين حديثًا للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا بأنها "متوترة"، مضيفًا أن "الإجراءات والخطط الإضافية المتعلقة بمدينة خيرسون ستعتمد على تطور الوضع العسكري التكتيكي، وهو ليس بالأمر السهل". وأضاف بشكل أكثر غموضًا: "سنتصرف بوعي وفي الوقت المناسب دون استبعاد القرارات الصعبة"، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل".

وأضافت الشبكة، "بالنظر إلى التعليقات الصادرة عن المسؤولين الروس، يعتقد المحللون أن روسيا تمهد المشهد الآن لانسحاب وشيك من جزء من منطقة خيرسون بأكملها. وقال محللون في معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث، الأربعاء: "من المحتمل أن تضع السلطات الروسية شروطًا للمعلومات لتبرير الانسحاب الروسي المخطط له والخسائر الإقليمية الكبيرة في خيرسون". وقالت إن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الروس "من المحتمل أن تكون محاولات لوضع معلومات عن انسحاب روسي كامل عبر نهر دنيبرو، والذي من شأنه أن يتنازل عن مدينة خيرسون وغيرها من الأراضي المهمة في إقليم خيرسون لصالح القوات الأوكرانية المتقدمة". فانسحاب آخر لروسيا سيكون بمثابة إذلال إضافي لموسكو. فقد أدت الانسحابات السابقة للقوات الروسية من كييف، أو جزيرة الأفعى أو خاركيف - أو "الانسحابات التكتيكية" كما وصفتها روسيا - إلى انتقاد حتى أكثر الشخصيات الموالية للكرملين في روسيا للمسؤولين العسكريين واستراتيجية الدولة. وجاءت الإهانة الأخيرة لموسكو عندما أوهمتها أوكرانيا أنها ستشن في الصيف هجومًا مضادًا في الجنوب، الأمر الذي دفع روسيا إلى إعادة نشر قواتها هناك، فما كان من أوكرانيا إلا أن شنت هجوماً مضاداً مفاجئاً ضخاً في شمال شرق البلاد، مما سمح لها باستعادة مساحة من الأرض".

وبحسب الشبكة، "أشار المحللون إلى أنه "من الواضح أن القادة العسكريين الروس تعلموا من الإخفاقات المعلوماتية والعملياتية السابقة خلال الهجوم المضاد الأوكراني الأخير في خاركيف [في شمال شرق أوكرانيا] وبالتالي يحاولون على الأرجح التخفيف من العواقب المعلوماتية والتشغيلية للفشل في الدفاع ضد تقدم أوكراني ناجح آخر". وافقت وزارة الدفاع البريطانية على الأمر وقالت يوم الخميس في آخر تحديث استخباراتي لها إنها تعتقد أنه من المحتمل أن تكون روسيا تفكر في سحب القوات من جزء من خيرسون. وأشارت الوزارة إلى أن تصريحات الجنرال سوروفيكين - بالإضافة إلى موافقته على خطط إجلاء السكان من المنطقة - "تشير على الأرجح إلى أن السلطات الروسية تفكر بجدية في انسحاب كبير لقواتها من المنطقة الواقعة غرب نهر دنيبرو"، على الرغم من أنها أشارت إلى أن مثل هذه المناورة قد تكون صعبة. وتابعت: "يتمثل التحدي الرئيسي لأي عملية انسحاب روسية في إخراج القوات ومعداتهم عبر النهر الذي يبلغ عرضه 1000 متر في حالة جيدة". وقالت الوزارة: "مع تضرر كافة الجسور الدائمة بشدة، من المحتمل جدًا أن تعتمد روسيا بشدة على جسر بارجة مؤقت أكملته بالقرب من خيرسون في الأيام الأخيرة، ووحدات العبارات العسكرية العائمة، التي تواصل العمل في عدة مواقع".

وتابعت الشبكة، "وتركزت التوترات في خيرسون يوم الخميس حيث زعمت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية "حاولت اختراق دفاع القوات الروسية" من خلال "التشبث بالدفاع" للوحدات الروسية بالقرب من سوخانوفو في منطقة خيرسون. وأصرت على أن القوات الروسية أعادت "بالكامل" خط الدفاع الأمامي في الاتجاه بأكمله. وهناك مخاوف الآن من أن روسيا لديها خطط لتغطية الانسحاب بهجوم كاذب على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، أعلى النهر من مدينة خيرسون، حيث أشار مركز أبحاث ISW إلى أن "الجيش الروسي قد يعتقد أن اختراق السد يمكن أن يغطي انسحابهم من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو ويمنع أو يؤخر التقدم الأوكراني عبر النهر". وادعت روسيا أن لديها "معلومات"، لكنها لم تقدم أي دليل على أن كييف تعتزم ضرب السد في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، بينما قالت أوكرانيا إنه إذا قامت القوات الروسية بتفجير محطة توليد الكهرباء، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة مع وقوع عدد كبير من الضحايا".