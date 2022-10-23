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عربي-دولي
تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة إركوتسك شرقي روسيا (فيديو)
Lebanon 24
23-10-2022
|
06:59
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أفادت السلطات الروسية بتحطم طائرة عسكرية في مقاطعة اركوتسك بشرق روسيا.
وقال حاكم إركوتسك، "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، تحطمت مقاتلة من طراز سو".
لمشاهدة فيديو تحطم الطائرة،
اضغط هنا
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تحطم طائرة
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