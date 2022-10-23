تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة إركوتسك شرقي روسيا (فيديو)

أفادت السلطات الروسية بتحطم طائرة عسكرية في مقاطعة اركوتسك بشرق روسيا.



وقال حاكم إركوتسك، "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، تحطمت مقاتلة من طراز سو".

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