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عربي-دولي

تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة إركوتسك شرقي روسيا (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2022 | 06:59
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أفادت السلطات الروسية بتحطم طائرة عسكرية في مقاطعة اركوتسك بشرق روسيا.

وقال حاكم إركوتسك، "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، تحطمت مقاتلة من طراز سو".
 
لمشاهدة فيديو تحطم الطائرة، اضغط هنا
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روسيا

تحطم طائرة

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