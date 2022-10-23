مجموعة السبع تدين خطف روسيا موظفي محطة زابوريجيا النووية

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وقالت المجموعة في بيان السبت: "ندين خطف روسيا المتكرر لقيادات وموظفي محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية".وأضافت: "ندعو روسيا إلى إعادة السيطرة الكاملة على المحطة إلى مالكها الشرعي، أوكرانيا بشكل فوري".وتسيطر القوات الروسية على المحطة النووية، الأكبر في أوروبا، منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا الذي بدأ في شباط.وكانت وكالة الطاقة الذرية أجرت مفاوضات مؤخرا لإقامة منطقة حماية أمنية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.ولعب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي دور وسيط بين موسكو وكييف في محاولة لإقامة منطقة حماية حول المحطة التي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي في الأسابيع الماضية بسبب قصف الموقع.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عبرت عن قلقها الشديد إزاء احتجاز اثنين من الموظفين الأوكرانيين العاملين بالمحطة، التي تقع في واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها إليها لكنها تحتلها جزئيا فقط.وينظر إلى المحادثات على أنها ضرورية لتهدئة المخاوف التي تصاعدت منذ آب من مخاطر قصف المحطة النووية الأكبر في أوروبا أو المناطق القريبة منها. وفي ظل ذلك، فقد تبادلت روسيا وأوكرانيا إلقاء اللوم في القصف.