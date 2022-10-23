ترامب: لو كنت رئيساً لما اندلعت حرب في أوكرانيا

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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو ظل هو في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2020.وجاء تصريح ترامب أمس السبت في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية تكساس، حيث ألمح الرئيس السابق إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عام 2024.وانتقد ترامب بشدة السياسات التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية للديمقراطي جو بايدن وحملها المسؤولية عن الفشل في تنفيذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والذي وصفه بأنه "أكبر إذلال للولايات المتحدة".وتابع ترامب: "والآن لدينا حرب في أوكرانيا يمكن أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس".وأضاف: "لم يكن هذا ليحدث أبدا، حتى خلال مليون عام، لو بقيت أنا في منصب الرئاسة. فضلا عن ذلك، كانت أسعار النفط ستكون منخفضة جدا لدرجة أن ذلك كان سينمعهم من تمويل الحرب.. مع أن هذا لم يكن ليكون مطلوبا (أصلا).. لم يكن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ليقدم على ذلك أبدا.. أنا أعرفه جيدا".في وقت سابق، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي من خلال إبرام "صفقة"، وليس من خلال إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.كما حذر ترامب من أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية قد تحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.