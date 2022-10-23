بشأن "مُسيراتها".. هذا ما تنوي طهران فعله

كشفت مصدر إيراني مطلع أن طهران تنوي تزويد أرمينيا بمسيرات عسكرية، الأمر الذي قد يشكل توازناً مقابل المسيرات التركية التي ساعدت أذربيجان على استعادة مساحات واسعة من الأراضي في حرب خاطفة مع يريفان عام 2020.

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وأوضح المصدر الذي رافق وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى يريفان الخميس الماضي، أنه تم الاتفاق على إرسال وفد عسكري إيراني إلى أرمينيا للاطلاع على احتياجاتها العسكرية.

وأضاف المصدر لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد، أن الوفد زار بالفعل يريفان وتم التفاهم على أن تقوم طهران بتزويدها بكميات من المسيرات العسكرية وصواريخ وأسلحة بشكل غير معلن.

وأشار إلى أن عبداللهيان شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين الأرمن على أن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لإيجاد توازن استراتيجي بالمنطقة يحول دون تمرير أي مؤامرة تهدف إلى تغيير الوضع الحدودي حتى لو احتاج الأمر إلى انخراط مباشر من قبل قوات إيرانية.