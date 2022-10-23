السيسي: ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والسعودية مُهم جداً

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر.

وقال السيسي خلال "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022" الذي انطلقت فعالياته اليوم وبثته القنوات الفضائية المصرية، "إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر".

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وأضاف أنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق، قائلاً إن "اكتشاف حقل ظُهر كان عظيماً ولولاه لكانت مصر مظلمة".

وقال: "حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم. إن شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكن طلبنا منها اختصار تلك الفترة إلى 18 شهراً فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور".