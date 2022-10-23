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عربي-دولي

روسيا تحذر.. أوكرانيا قد تستخدم "قنبلة قذرة"!

Lebanon 24
23-10-2022 | 10:30
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عبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد.

وذكرت الوزارة أنه "في 23 تشرين الأول 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير دفاع الجمهورية الفرنسية".
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وأضافت الوزارة أنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط".

وأوضحت الوزارة أن شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام" قنبلة قذرة ".

ووفقاً لمصادر موثوقة في دول مختلفة - بما في ذلك أوكرانيا - ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضيه بتفجير ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

احتمالات استخدام النووي

ومع قرب دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها التاسع، تتزايد وفق الخبراء العسكريين، احتمالات الذهاب لحد استخدام الأسلحة النووية التكتيكية بتلك الحرب لحسمها، في ظل إصرار كييف على رفض الاستفتاءات التي جرت في المناطق الأوكرانية الأربع (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا) ومضيها باستهداف تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي.

وما يزيد الموقف حراجة إعلان الكرملين قبل أيام أن المناطق الأربع هي محمية نوويا من قبل موسكو، حالها حال بقية الأراضي الروسية، ما يعني وفق مراقبين أن الروس قد يذهبون إلى درجة الضغط على الزر النووي دفاعا عن هذه المناطق المنضمة حديثا للاتحاد الروسي.
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