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رسميًّا... جورجا ميلوني تتسلم مهام رئاسة وزراء إيطاليا

Lebanon 24
23-10-2022 | 13:00
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سلم رئيس الوزراء الايطالي المنتهية ولايته، ماريو دراغي، اليوم الأحد، رسميا، مهام رئاسة الوزراء لليمينية ،جورجا ميلوني، لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا.

وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات خلال اجتماعات مجلس الوزراء.
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وأمس السبت، أدت زعيمة "حزب إخوة إيطاليا، اليميني، جورجا ميلوني (45 عاما)، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في القصر الرئاسي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، حيث أنها أعلنت حكومتها مساء الجمعة.

وكان حزب "إخوة إيطاليا" من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

ومن بين حلفائها في التحالف "رابطة ماتيو سالفيني" اليمينية، وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
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