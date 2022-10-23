Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية: احتجاز وزير الدفاع السابق ورئيس خفر السواحل السابق

Lebanon 24
23-10-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1003300-638021344691651792.jpg
Doc-P-1003300-638021344691651792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية احتجاز وزير الدفاع السابق سوه ووك، والمفوض السابق لخفر السواحل كيم هونغ هي، في قضية وفاة مسؤول مصايد الأسماك في أيلول 2020 "على يد جنود كوريين شماليين".

وأصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية مذكرة توقيف بحق المسؤولين السابقين، مشيرة إلى خطر هروبهما أو إتلاف الأدلة، بعد جلسات الاستماع التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
Advertisement

كما طلبت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق كل من سوه وكيم يوم الثلاثاء الماضي في ما يتعلق باستنتاج حكومة "مون جيه إن" السابقة دون أدلة كافية حول أن مسؤول مصايد الأسماك كان يحاول الهروب إلى الشمال عندما قتل، في حين يواجه الاثنان تهما مختلفة، من بينها التقصير في أداء الواجب، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير وثائق رسمية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب"، فإن "المنتقدين يتهمون إدارة مون جيه إن بالتوصل إلى تلك النتيجة لكسب ود بيونغ يانغ".

في حين تشتبه النيابة في أن وزير الدفاع السابق سوه أزال عمدا تقارير استخباراتية تشير إلى أن المسؤول القتيل لي ديه جون لم يكن ينوي الانشقاق، وأمر المسؤولين بكتابة تقرير كاذب لتقديمه إلى هيئة الأركان المشتركة، كما يشتبه في أن كيم، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في الوفاة آنذاك، استخدم حقائق ملفقة للقول بأن لي كان ينوي الهروب إلى الشمال.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤول المصايد البالغ من العمر 47 عاما كان قد توفي جراء إصابته برصاص خفر السواحل الشمالي بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي، بعد يوم من اختفائه أثناء عمله على متن سفينة تفتيش هناك، حيث خلصت حكومة مون آنذاك إلى أن المسؤول قتل بالرصاص أثناء محاولته الهروب إلى الشمال، لكن خفر السواحل والجيش تراجعا عن ذلك الاستنتاج في حزيران الماضي، قائلين إنه لا توجد أدلة تشير إلى وجود هذه الدوافع لدى المسؤول القتيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-10-23
14:00 | 2022-10-23
13:00 | 2022-10-23
12:30 | 2022-10-23
12:00 | 2022-10-23
11:30 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website