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عربي-دولي
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي يعتذر عن حضور القمة العربية لهذه الأسباب
Lebanon 24
23-10-2022
|
08:30
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قالت الرئاسة الجزائرية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتذر عن حضور القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر مطلع تشرين ثاني المقبل، بسبب "توصيات ونصائح" طبية بتجنب السفر.
وكتبت الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح تشرين الثاني بالجزائر، امتثالًا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".
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وأضافت الرئاسة في بيانها بالقول: "ومن جهته أبدى السيد الرئيس تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، معبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف"، على حد قوله.
ومن المقرر أن تستضيف الجزائر القمة العربية وسط ظروف استثنائية في المنطقة، وذلك بعد الجدل الذي أُثير حول عودة سوريا إلى مقعدها على مدار الأشهر الماضية، والمشاركة المحتملة لملك المغرب، محمد السادس في القمة.
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