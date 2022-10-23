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عربي-دولي

"أرشيف الاستعمار".. المغرب يستعيد 4 ملايين وثيقة

Lebanon 24
23-10-2022 | 15:00
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كشفت الحكومة المغربية عن استرجاعها ما يقرب من 4 ملايين وثيقة، تعود للحقبة الاستعمارية التي امتدت لـ 42 سنة بين 1912 و1954. 

وأوضحت الحكومة المغربية في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، استعادة أكثر من 3 ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر حزيران الماضي، من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج، تعود لفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي.
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وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية، إنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية، الذي تم إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك لـ"الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية".

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