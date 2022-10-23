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عربي-دولي
الدفاع الروسية: تدمير مستودع كبير لوقود الطائرات في وسط أوكرانيا
Lebanon 24
23-10-2022
|
15:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها دمرت مستودعا كان يحتوي على أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات، في مقاطعة تشيركاسي بوسط أوكرانيا.
وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه خلال اليوم الماضي واصلت قواتها شن ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من الجو، على مواقع القيادة العسكرية ومنظومة الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن كافة المواقع المستهدفة تمت إصابتها.
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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:
- صد جميع الهجمات الأوكرانية على محاور كراسني ليمان (مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا) وجنوب دونيتسك (أكثر من 40 قتيلا) وكوبيانسك (20 قتيلا) وخيرسون (90 قتيلا).
- تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في خاركيف وخيرسون ودونيتسك ومدينة نيكولايف.
- إسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة، واعتراض ست قذائف من راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وصاروخ HARM مضاد للرادار.
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