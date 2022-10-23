بسبب الأزمة في بلادهم.. واشنطن تمنح المهاجرين الإثيوبيين "حماية مؤقتة"

أعلنت الولايات المتحدة منح جميع الإثيوبيين الموجودين على أراضيها وضعا يحميهم من أي ترحيل ويجيز لهم العمل، وذلك بسبب "النزاع المسلح" و"الأزمة الإنسانية" في بلادهم.



وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إنه لا يمكن إعادة هؤلاء إلى إثيوبيا بسبب "أعمال العنف" و"أزمات غذائية خطيرة والفيضانات والجفاف ونزوح السكان".

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