الخارجية السورية ترحب بمضمون اعلان الجزائر

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اعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيبها بمضمون اعلان الجزائر المنبثق من "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".وقالت الخارجية في بيان لها اليوم: "إن سوريا ترى أن اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".كما اعربت الخارجية السورية عن تقديرها ودعمها لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتى كانت الاساس لهذا الاعلان، وما تمخض عنه من نتائج ايجابية على الساحة الفلسطينية.