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عربي-دولي

الخارجية السورية ترحب بمضمون اعلان الجزائر

Lebanon 24
23-10-2022 | 10:45
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اعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيبها بمضمون اعلان الجزائر المنبثق من "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم: "إن سوريا ترى أن اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".
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كما اعربت الخارجية السورية عن تقديرها ودعمها لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتى كانت الاساس لهذا الاعلان، وما تمخض عنه من نتائج ايجابية على الساحة الفلسطينية.
المصدر: روسيا اليوم
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