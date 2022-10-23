Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: السلام ممكن حين "يقرره الأوكرانيون"

Lebanon 24
23-10-2022 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1003368-638021590315149560.jpg
Doc-P-1003368-638021590315149560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، أن "السلام ممكن" في أوكرانيا حين "يقرره الأوكرانيون"، وذلك خلال افتتاح قمة عن السلام في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف ماكرون: "علينا ألا ندع السلام أن يكون اليوم بشكل ما في أيدي السلطة الروسية (...) إن السلام ممكن فقط حين يقرره الأوكرانيون".
Advertisement


ودافع ماكرون عن الدعم الغربي لكييف، قائلا إنه "كي يتمكن الشعب الأوكراني في لحظة ما من اختيار السلام (...) على نحو ما كانوا قد قرروه"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
وتابع: "السلام سيبنى مع الطرف الآخر، وهو عدو اليوم، حول طاولة"، وذلك أمام مئات من المسؤولين السياسيين والدينيين الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه القمة التي تستمر 3 أيام، وتنظمها جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية.

ووصل الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأحد إلى روما، على أن يستقبله البابا فرنسيس صباح الاثنين في الفاتيكان. وهو اللقاء الثالث بين ماكرون والحبر الأعظم منذ انتخاب الأول عام 2017.
ويحرص ماكرون منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير الماضي، على التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بخلاف مسؤولين غربيين آخرين، خصوصا الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجدد، الجمعة، في بروكسل دعوة كييف وموسكو للعودة إلى طاولة المفاوضات حين يصبح الأمر "مقبولا" لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن أيضا "في أقرب وقت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-10-23
18:28 | 2022-10-23
17:45 | 2022-10-23
17:14 | 2022-10-23
17:03 | 2022-10-23
16:55 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website