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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يمثل المملكة في القمة العربية بالجزائر

Lebanon 24
23-10-2022 | 14:57
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ذكر بيان للديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لحضور القمة العربية في الجزائر بعد تعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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وأشار البيان إلى أن "الفريق الطبي في العيادات الملكية، أوصى بتجنب الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه قيام الأمير بزيارة الجزائر الشقيقة، أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة".
 
وأوضح أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بإنابة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة.

وأكد: "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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