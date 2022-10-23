اتصال هاتفي جديد بين وزيري دفاع أميركا وروسيا

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تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا مع نظيره الأميركي لويد أوستن، الأحد، للمرة الثانية في 3 أيام، كما أجرى مكالمات مع 3 نظراء آخرين من دول حلف شمال الأطلسي.ولم تقدم موسكو أي تفاصيل عن المحادثة مع أوستن، والتي جاءت بعد أن تحدث الوزيران يوم الجمعة لأول مرة منذ مايو. وعن المكالمات الأخرى، أفادت موسكو بأن شويغو قال إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا.وعن مكالمة شويغو مع وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قالت وزارة الدفاع الروسية: "ناقشا الوضع في أوكرانيا الآخذ في التدهور سريعا. إنه يتجه نحو مزيد من التصعيد الخارج عن السيطرة".وتحدث شويغو بشكل منفصل إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس.ولم يكن هناك ما يشير من الجانب الروسي إلى أن المحادثات أدت إلى أي نتيجة إيجابية. ومع هذا، فقد أظهرت تلك المكالمات أن قنوات الاتصال لا تزال قائمة بين روسيا وأعضاء الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تصعيد نووي محتمل.