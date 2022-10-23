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عربي-دولي

زيلينسكي يرفض اتهامات روسيا حول "قنبلة قذرة".. ويدعو لرد قاس

Lebanon 24
23-10-2022 | 15:50
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رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد اتهامات موسكو بشأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام "قنبلة قذرة"، الأمر الذي أكده وزير الدفاع الروسي خلال مباحثات هاتفية مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
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وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا.. روسيا سبق أن أعدت كل ذلك.. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".

تصريحات خطيرة
أتت تصريحات زيلينسكي بعدما وصف وزير خارجيته ديمترو كوليبا تصريحات وزير الدفاع الروسي بالخطيرة.

فقد قال كوليبا إن روسيا تكذب بشأن التخطيط لاستخدام كييف "قنبلة قذرة"، في إشارة إلى السلاح النووي المنخفض القوة، أو ربما احتمال ضرب سد مائي في خيرسون قد يغرق المدينة برمتها، من أجل إلقاء اللوم على القوات الروسية.
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