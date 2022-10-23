ميلوني تتسلَّم مهام رئاسة وزراء إيطاليا

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تسلَّمت زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف، جورجيا ميلوني، (45 عاماً)، اليوم، مهامها رئيسة للحكومة من سلفها ماريو دراغي، غداة تأديتها اليمين الدستورية كرئيسة الوزراء الأكثر يمينية في إيطاليا منذ عام 1946.وأعرب الاتحاد الأوروبي، برؤساء هيئاته الثلاث الكبرى، عن استعداده للتعاون مع حكومة ميلوني، التي شكرت القادة الأوروبيين، قائلة إنها مستعدة ومتحمسة للعمل معهم.وسيتعيَّن على ميلوني حفظ وحدة ائتلافها الذي يعاني انقسامات، فيما تشهد إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، على غرار الدول الأوروبية الأخرى، وضعاً اقتصادياً صعباً، بسبب أزمة الطاقة والتضخم.